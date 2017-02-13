بلدية بيروت: إصابة شخصين جراء انهيار سقفي عقار في الاشرفية on February 13, 2017

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن “انهيارا داخليا لسقفي العقار 726 التراثي والمؤلف من طابقين في منطقة الاشرفية – شارع سليم بسترس، أدى الى إصابة سيدة وابن شقيقها بجروح طفيفة، وتم نقلهما الى مستشفى القديس جاورجيوس (الروم) لتلقي العلاج”.

وأشار البيان الى أن “الفرق الفنية في بلدية بيروت تعمل على مسح المكان من خلال الكشف على المبنى لمعرفة سبب الانهيار، علما أن هناك ورشة تعمل في احدى المحال من المبنى المذكور على عمليات صيانة وما شابه، بانتظار انتهاء الكشف لتحديد سبب الانهيار لسقفي المبنى. كما يقوم فوج اطفاء مدينة بيروت بالتمركز في المكان وتأمينه تحسبا لاي طارىء قد يحصل”.

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