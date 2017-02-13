التجمع الديموقراطي: لاقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين on February 13, 2017

دعا التجمع الوطني الديموقراطي في بيان الى “اقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات ويحميهم من التهجير، وفي الوقت عينه يؤمن حقوق المالكين”.

وأعلن التجمع “المشاركة في جميع تحركات لجان المستأجرين”.

وأكد التجمع “دعمه الكامل لمطالب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي، وفي مقدمتها الحق بالتثبيت وتثبيت زملائهم الاساتذة الثانويين والجامعيين الذين لم يثبتوا بعد حيث تم تثبيت بعضهم”.

من جهة ثانية، أبرق التجمع الى “رئيس مجلس النواب نبيه بري”، مهنئا “بسلامته بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا”.

كذلك، أبرق التجمع مهنئا “بالذكرى ال38 للثورة الايرانية المباركة، الى قيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية والى السفير الايراني في لبنان”.

وتقدم بأحر “التعازي من قيادة التنظيم القومي الناصري، برحيل رئيسه المناضل والقائد الناصري سمير شركس”.

وهنأ التجمع “حزب الشعب الفلسطيني الشقيق، بالذكرى ال35 لاعادة تأسيسه”، متمنيا “توحيد جميع القوى الديموقراطية الفلسطينية، في اطار موحد يشكل النواة الصلبة لوحدة فصائل الثورة الفلسطينية كافة”.

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