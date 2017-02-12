وفد من وزارة الاتصالات شارك في دبي في الدورة الأولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية on February 12, 2017

شارك المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، على رأس وفد ضم رئيسة مصلحة العلاقات وصيانة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات ايفون سليمان، ورئيسة مكتب التعاون الدولي في هيئة أوجيرو زينة بو حرب، في الدورة الاولى للجنة التكنولوجيا من أجل التنمية الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، أمس واليوم، في امارة دبي.

وتناول البحث في الاقتصاد الرقمي والتحول نحو المجتمعات الذكية في المنطقة العربية، والمسارات الدولية والاقليمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحوكمة الانترنت وقضايا الابتكار.

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