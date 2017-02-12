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فيديو.. عبارة “حمارة جديدة بالسواقة” على سيارتها حولتها الى نجمة

on February 12, 2017

ابتكرت الشابة اللبنانية مريم رباح طريقة جديدة وطريفة لحماية نفسها أثناء قيادة سيارتها فتحولت الى نجمة ابتداءا من مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى نشرات الاخبار.
وفي التفاصيل، فقد علقت مريم على سيارتها ورقة كتبت عليها: “حمارة جديدة بالسواقة بعدوا عني” ليتم تداول الصورة بكثافة على مواقع التواصل وثم بحث عنها معدوا نشرات الاخبار لاجراء مقابلة معها ومعرقة قصة هذه العبارة.

فهل فعلاً تلك السيدة “حمارة بالسواقة”، ولماذا قالت ولماذا كتبت تلك العبارة ووضعتها على سيارتها؟
حمارة جديدة بالسواقة

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