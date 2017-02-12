الجدار الحدودي مع المكسيك يكلف كل أمريكي 170 دولاراً on February 12, 2017

كشف تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن كلفة الجدار الحدودي مع المكسيك تبلغ 21.6 مليار دولار، موضحاً أنها ستجنى من أموال دافعي الضرائب، إذ يترتب على كل مواطن أمريكي دفع 1700 دولاراً لتتمة البناء، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم الأحد. وخلال الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد لترامب، أشار إلى أن كلفة الجدار لا تتعدى سقف الـ122 مليار دولار، لكن بدأت المعطيات تتغير، مع استلامة كرسي الحكم.واقترح ترامب في وقت سابق أن يتحمل الكونغرس تكلفة بناء الجدار، كما توعد المكسيك بدفع قسم من الأموال، ما يخفف قيمة الخسائر الأمريكية. إلا أن الرد المكسيكي جاء بالرفض، ما جعله يفكر في بدائل أخرى.وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن عملية البناء ستسغرق 3 سنوات. وأكد ترامب أيضاً أن الجدار قيد التصميم في الوقت الحالي.

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