اعترافات المتهم بقتل شقيقه وتقطيع جثته بمنشار فى مصر on February 12, 2017

روى المتهم بقتل شقيقه وتقطيع جثته لأجزاء في مصر باعترافات مثيرة عقب القبض عليه، حيث ذكر أن شقيقه البالغ من العمر 18 عامًا مريض نفسى، ودائمًا ما يسبب المشاكل مع سكان الشارع، بالإضافة إلى تشاجره مع والديه.

وأضاف، أنه أثناء معاتبته له لتشاجره مع والديه بشقته الكائنة أعلى شقة والده، نشبت بينهما مشاجرة، مما دفعه لطعنه بمطواة أسفرت عن مقتله، وعقب ذلك قرر التخلص من الجثة فاشترى منشارًا حديديًا من محل بالعمرانية وقطع الجثة لـ5 أجزاء وضعها بحقيبة وكرتونة، تمهيدًا لنقلها والتخلص منها بمنطقة مهجورة، إلا أنه شعر بالخوف فترك شقته وتوجه إلى عمله ولم يعد للمنزل بحجة العمل منذ ارتكاب الجريمة.

وتابع المتهم اعترافاته، قائلاً: إن والده حرر محضرًا بغياب المجنى عليه بعد فشله فى العثور عليه، وعقب تحريره المحضر صعد إلى الشقة بعد انبعاث رائحة كريهة منها، فعثر على الجثة وأبلغ رجال المباحث ليتم اكتشاف أمره والقبض عليه.



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كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب مقطعة داخل شقة بالعمرانية، فانتقل العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة والرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث العمرانية إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة مقطعة 5 أجزاء داخل حقيبة وكرتونة، وعثر على منشار حديدى ومطواة بجوار الجثة.وكشفت التحريات، أن المجنى عليه “أ.ا” 18 سنة، يعانى من مرض نفسى، وعاطل عن العمل، تم قتله بشقة ملك شقيقه كائنة بعقار ملك الأسرة، حيث أكدت التحريات أن الضحية كان يتسبب فى إثارة المشاكل لأسرته.وتوصلت التحريات أن شقيق المجنى عليه مرتكب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن النقيبان أحمد شلتوت ومعتصم رزق معاونى مباحث العمرانية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.