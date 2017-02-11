ناسا تعثر على كرة قدم اختفت في الفضاء 30 عامًا on February 11, 2017

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، ارتطمت كرة قدم بزجاج نافذة المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد أن ظلت تسبح في الفضاء لما يزيد على 30 عاماً.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية “ناسا” إن الكرة التي ارتطمت بمحطة الفضاء كانت موجودة على متن مكوك الفضاء الشهير “تشالنجر” والذي أطلقته ناسا عام 1986 وانفجر قبيل خروجه من الغلاف الجوي وراح ضحيته جميع طاقم المكوك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرة كانت تخص رائد الفضاء إليسون اونيزوكا حيث اصطحب معه هذه الكرة والتي تخص ابنته التي كانت ضمن فريق مدرستها الثانوية .

وقال رائد الفضاء الأمريكي شان كيمبروه – أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية – إنه لم يصدق عينيه عندما رأى الكرة ترتطم بنافذة المحطة، وإنه رأى عليها توقيعات لابنة رائد الفضاء أونيزكا، وأصدقائها بالمدرسة الثانوية، وإنه يعتزم تقديم الكرة إليها حين عودته إلى الأرض.

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