محترف عمليات سلب في قبضة قوى الأمن، هل وقعتم ضيحيته؟ on February 11, 2017

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقــــات العـــــامـــــة

البلاغ التالي:

بتاريخ 7/2/2017 تعرض موظف في إحدى محطات الوقود في محلة برجا للسلب من قبل شخص مجهول الهوية.

وفي خلال 48 ساعة، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف الفاعل، ويدعى:

ع. ع. (مواليد عام 1972، مكتوم القيد)

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بحوالي 100 عملية سلب وسرقة بطريقة احتيالية طالت العديد من المواطنين في المناطق التالية: الشويفات، بعبدا، الحازمية، الروشة، الرحاب، جونية، بكفيا، بولونيا، ضهر البيدر، صوفر، بحمدون، طرابلس، صيدا، صور وغيرها … وذلك بالإشتراك مع آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم. كما تبين أنه من أصحاب السوابق.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، أوتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في بلدة بعقلين / المرج ( فوق التعاونية)، أو الإتصال على أحد الأرقام التالية: 300216/05 – 300187/05 ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بيروت في 11/2/2017

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