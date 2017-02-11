شبيه لهتلر يظهر في مسقط رأسه.. والشرطة النمساوية تطارده on February 11, 2017

تجري السلطات النمساوية تحقيقاً في شأن شهادات تفيد بتجول شبيه بأدولف هتلر، في مسقط رأس الزعيم النازي ببلدة برونو المحاذية للحدود الألمانية.

ووفق الشهادات التي أوردها السكان، فقد شاهدوا شخصا يقدر عمره بين 25 و30 عاما، وظهر في هيئة هتلر تماما، ولاسيما شاربه المميز وتصفيفة الشعر نفسها وملابس شبيهة، وفق ما أفادت «رويترز»، اليوم السبت.

وكتب أحد السكان على صفحته على «فيسبوك»: «شاهدت هذا الرجل مرارا في برونو وأتساءل إن كان هذا يعني شيئا ما»، ونشر صورة للرجل قالت الصحيفة إنه يشبه هتلر تماما.

وفي مناسبة واحدة على الأقل التقطت له صورة أمام المنزل الذي ولد فيه هتلر، ولاحقا، أكد ممثلو الادعاء في النمسا صحة التقارير التي أفاد بها السكان.

وتبحث السلطات النمساوية عن شبيه هتلر لتقديمه للعدالة، إذ إن تمجيد الزعيم النازي أو النازيين جريمة في قانون البلاد التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938.

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