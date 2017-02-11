الدين العام اللبناني يرتفع إلى 74.89 مليار دولار on February 11, 2017

كشف تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن الدين العام الإجمالي اللبناني سجل زيادة بحوالي 338.97 مليون دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، ليبلغ 74.89 مليار دولار من 74.55 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ولفت التقرير الذي وزع على وسائل الإعلام اليوم، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، (واس) إلى أنه على صعيد سنوي ارتفع الدين العام الإجمالي بـ 4.56 مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في ديسمبر 2015، والبالغ حينھا 70.33 مليار دولار.



وقال التقرير إن حصة القطاع المصرفي من الدين العام انخفضت إلى 46.36 % خلال ديسمبر 2016، بعدما كانت 46.57 % في نوفمبر 2016.

وأشار إلى أن حصة الدين بالليرة اللبنانية ارتفعت إلى 62.47 % خلال ديسمبر مع تشكيل الدين بالعملة الأجنبية نسبة 37.53 %، بحيث زاد الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 0.91 % على أساس شھري وبنسبة 8.18 % على أساس سنوي إلى 46.78 مليار دولار.

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