«أسمن فتاة في العالم» تغادر مصر إلى الهند للتخلص من وزنها on February 11, 2017

تستعد المصرية إيمان عبد العاطي (36 عاما) أسمن فتاة في العالم، والتي تزن 500 كلجم، لمغادرة مصر إلى مدينة مومباي الهندية لتلقي علاج السمنة هناك.

ونقلت صحف هندية عن موفازال لاكداولار الطبيبة الهندية التي تتزعم فريق طبي يشرف على حالة إيمان، بأنها ستصل صباح السبت، وسيساعدها الفريق في رحلتها بالطائرة.

واهتمت صحف هندية بتصوير الطريقة التي انتقلت بها إيمان منزلها إلى المطار، حيث انتشرت صور تبرز عملية إنزال إيمان باستخدام رافعة خاصة.

ويذكر أن إيمان تعاني من “داء الفيل”، وتقول تقارير طبية بأنه عبارة عن خلل في الغدد يلازمه انسداد في الأوعية الليمفاوية، وبسبب ذلك يفرز الجسم كمية كبيرة من الماء ويتجمع بالجسم مما يزيد وزنه، مما جعلها لا تغادر المنزل منذ 25 عاما.

وذكرت صحيفة “”ذي هندو” أن مجموعة من الترتيبات الكاملة تكلفت أكثر من مليار روبية، وذلك من خلال حملة تطوعية باسم “احفظ إيمان” تزعمها الدكتور لاكداوالار.

وستسافر إيمان في طائرة شحن تابعة لمصر للطيران، ومعها اسطوانات أكسجين، وتنفس صناعي، ومعدات الطوارئ الأخرى

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