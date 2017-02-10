وفاة أقدم معمرة في الولايات المتحدة عن عمر يناهز 114 عاما on February 10, 2017

ذكرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية أن أقدم امرأة معمرة في الولايات المتحدة توفيت، الأحد 9 فبراير/شباط، عن عمر يناهز 114 عاما.

ووفقا للقناة فقد “توفيت المعمرة، أديل دنلاب، يوم الأحد في أحد المشافي بالقرب من مدينة فليمينغتون بولاية نيوجيرسي، ونالت أديل لقب أقدم معمرة في البلاد، في شهر يوليو/تموز العام الماضي، بعد وفاة، غولدي ميكلسون، التي كانت تبلغ من العمر 113 عاما حينها”.

وأضافت القناة: “ولدت أديل دنلاب، في 12 من ديسمبر/كانون الأول عام 1902، في ولاية نيوجيرسي، وشهدت خلال حياتها العديد من الأحداث كالحربين العالميتين الأولى والثانية، وعاصرت فترات حكم 20 رئيسا للولايات المتحدة”.

وفي مقابلة لها قبل وفاتها قالت أديل: “لا أعرف السر في طول عمري، قبل زواجي عملت كمدرسة، وبعد الزواج كرست كل حياتي لعائلتي وأولادي الثلاثة”.

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