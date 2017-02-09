يمكنك الآن معرفة أحوال الطقس من خلال فيسبوك! on February 9, 2017

كانت فيسبوك توفر أحيانًا ملخصات سريعة عن الطقس، الآن فيسبوك سيقدم لك توقعات طقس كاملة على التطبيق وسطح المكتب، بالتعاون مع موقع Weather.com المعروف.

هذا حيث سيمكنك مع الميزة الجديدة معرفة توقعات الطقس لحتى خمسة أيام قادمة، مع تفصيلات للطقس خلال اليوم أيضًا كل ساعة، حيث يمكنك تعيين التنبيهات لتصلك في لوحة الإشعارات.

فيسبوك ستستفيد من القاعدة الجماهيريّة الكبيرة للشبكة الاجتماعية بتضمين هذه الميزة للتطبيق على أندرويد وIOS قريبًا جدًّا، وفي نسخة الويب خلال شهر مارس.

الأداة الجديدة تجدها من خلال تبويب المزيد، ثم الطقس.

https://twitter.com/MattNavarra/status/826866387524136965/photo/1

الميزة متوفرة حاليا لبعض أصحاب التطبيق على IOS وأندرويد، وقريبًا ستكون للجميع.

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