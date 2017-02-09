مفاجأة.. ويكيبيديا تصنف صحيفة “ديلى ميل” كمصدر غير موثوق منه on February 9, 2017

صوت المحررون العاملين بالموسوعة الشهيرة على الإنترنت “ويكيبيديا” بحظر صحيفة “ديلى ميل” البريطانية كمصدر موثوق منه للحصول على المعلومات التى يتم ضمها داخل مقالات ويكيبيديا، إذ قال المحررين أنه لا يمكن الاعتماد عليها بشكل عام للعديد من الأسباب، وتم مناقشة هذه الخطوة فى مجلس المحررين الخاص بالموسوعة، والذى يتم خلاله مناقشة السلبيات والإيجابيات.

ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، فعلى الرغم من الإشارة إلى بعضها المساهمات الخاصة بصحيفة “ديلى ميل” فى عالم الصحافة، إلا أن المحررين قالوا أن سمعتها ضعفت بشكل كبيرر فى تقصى الحقائق والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات، وهذه الأمور كانت كافية بما فيه الكفاية لتبرير حظرها كمصدر موثوق منه.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة ويكيميديا، التى تدير ويكيبيديا، أن المحررين ناقشوا مدى موثوقية صحيفة ديلى ميل منذ عام 2015، وقال البيان أن بناءً على طلبات قسم التعليقات، قرر المحررين المتطوعين على ويكيبيديا بإجماع على أن صحيفة ديلى ميل لا يمكن الاعتماد عليها بشكل عام واستخدامها كمرجع فى المقالات التى يتم نشرها على النسخة الإنجليزية، وخاصة عند وجود مصادر أخرى أكثر موثوقية.

وهذا يعنى أن صحيفة ديلى ميل عموما لا يمكن الرجوع إليها كـ”مصدر موثوق” على ويكيبيديا، ويتم تشجيع المحررين المتطوعين لتغيير الاستشهادات القائمة لصحيفة ديلى ميل إلى مصدر آخر يحظى بالثقة فى المجتمع.

وعلى الرغم من هذه الخطوة، إلا أن الروابط الخاصة بالصحيفة ستظل تظهر على مقالات ويكيبيديا لبعض الوقت، لأن عملية التغير ستستغرق وقتا طويلا.

وتعرضت الخطوة الجديدة ضد “ديلى ميل” لبعض الانتقادات من محررين كبار، إذ أعرب البعض عن مخاوفهم بشأن الحظر وقالوا إن هذه الخطوة تأتى بسبب بعض الخلافات السياسية والشخصية.

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