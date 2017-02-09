لن تخمنوا عمر عارضة الأزياء المنتصبة فوق الشابتين في الصورة. ولن تخمنوا كذلك أنها أم للشابتين في الصورة. فعمر عارضة الأزياء في الصورة هو 63 عاما، وهي تعرض أزياء البحر في مجلة الأزياء المرموقة، “سبورتس إيلوستريد”.

وصعب تصديق الأمر علما أن عالم الأزياء عادة ما يكون حكرا الشابات الصغيرات في السن. حتى أن عمر 30 يعد في عالم عرض الأزياء عمر متقدم.

وتظهر كريستي برينكي مع ابنتيها، واحدة عمرها 31 عاما والثانية 18 عاما. وشاركت الثلاث بيوم تصوير خاص في المجلة. وتكتب برينكي على صفحتها أنها خشيت في البداية من قبول العرض الذي توجهت المجلة به إليها، وهو المشاركة في حملة تسويقية لملابس داخلية. وأكدت عارضة الأزياء والأم لابنتين أن هذه الحملة هي الأخيرة بالنسبة لها حتما.