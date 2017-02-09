أسرار جمال زوجة ترامب وكامل مواصفاتها on February 9, 2017

قالت صحيفة روسية إن سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، تدين في جمالها إلى عمليات التجميل، وخبراء الجراحة التجميلية، رغم التأكيدات المستمرة لها بأنها تتبع نظاما صحيا في حياتها.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” المواصفات الدقيقة لجسد ميلانيا التي تبلغ من العمر 47 عاما.

الطول: 181 سم

الوزن:64 كيلوغرام

مقاس الصدر: 92

مقاس الخصر: 65



مقاس الوركين: 85

وبحسب الصحيفة فإن ميلانيا تلعب التنس، وتعتني ببشرتها، وتقول إنها مستعدة لاستقبال الشيخوخة دون حقن أو عمليات تجميل.

وتاليا رأي الخبيرين، سيرغي بلوخين وإيغور فولف، اللذان استعانت بهم الصحيفة:

سيرغي بلوخين: “نظرة سيدة الولايات المتحدة الأولى الشهيرة بعينين نصف مغمضتين، ليست ناجمة عن عملية جراحية تجميلية، فلدى ميلانيا أجفان ليمفاوية البنية، أي أنها منخفضة ومتهدلة، لذا ينجم عن ذلك “نصف الإغماضة المميزة، وإضافة إلى ذلك، فهي لدى ظهورها أمام المصورين تضيق قليلا عينيها، كما أنها تفضل استخدام الماكياج، الذي يشد أطراف العينين ويجعلهما أضيق”.

إيغور فولف: “لقد تم إجراء الحد الأدنى من التصحيح لأنف ميلانيا، وأصبح جسر الأنف أكثر تساويا، ونهايته أصبحت ضيقة. كما لا تظهر أي ندوب مرئية من رأب الأنف، وهذا يعني أن العملية أجريت بالأسلوب المغلق عبر القنوات الأنفية من دون عمليات شق كلاسيكية من الخارج. وعادة يمكن تقييم نتيجة عمليات تجميل الأنف بعد 3–6 أشهر”.

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