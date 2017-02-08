وفاة راقصة بالية نتيجة إهمال طبي on February 8, 2017

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية خبر سبب صدمة للكثيرين، حيث توفيت راقصة باليه موهوبة، نتيجة إهمال وفشل من أحد مستشفيات الأمراض النفسية التي كانت موجودة بها، حيث كانت تعاني من “اضطرابات الطعام”.

وذكر والد الفتاة “شارلوت روبينز” والتي تبلغ من العمر 29 عاما، أنها تعاني من “اضطرابات الطعام”، ما استدعى حجزها بالمستشفى لمدة شهر كامل، ولكن لاحظ مدى الإهمال الذي يتعامل به طاقم التمريض مع جميع المرضى، وليس ابنتهم فقط، فوالد “شارلوت” ووالدتها كانا يعملان بالتمريض من قبل، ولذلك لاحظوا قلة خبرة وإهمال طاقم التمريض الموجود بالمشفى، وعلى الرغم من سوء الحالة الصحية لابنتهم، إلا ان المستشفى اعطاهم تصريحا بالمغادرة غلى البيت مع بعض الإشراف الأسبوعي.

ولكن الفتاة وقتها ساءت حالتها الصحية والنفسية أكثر، ورفضت الإشراف الطبي، وتوفيت بعد مرور 10 أيام فقط، وكان وزنها وقتها فقط 20 كيلوجرام.



وقد تقدم والد الفتاة بشكوى ضد المشفى حتى لا يتكرر هذا الخطأ الفادح مرة أخرى في حق أي مريض.

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