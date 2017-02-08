تقنية جديدة تمنع الرجال من الحمل لعامين on February 8, 2017

الجزيرة (السعودية) الأربعاء 8 فبراير 2017 – 16:46 طباعة

تمكن مجموعة من العلماء من التوصل إلى وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال أكثر فعالية من الحبوب، حيث يمكنها منع الحمل لمدة تصل إلى عامين.

الابتكار الجديد يتمثل في حقنة توقف حركة الحيوانات المنوية، وتمنع بالتالي فرص تلقيح البويضة، ما يمنع حدوث الحمل. وسبق للعلماء أن أجروا دراسات تعتمد الحقن الهرموني للرجال لعرقلة إنتاج الحيوانات المنوية، إلا أنهم وجدوا أن هذه العملية تتسبب في آثار جانبية من بينها الاكتئاب وآلام العضلات، لكن الدراسة الحديثة، التي أجريت باستخدام الحقن غير الهرموني، أثبتت فعاليتها بنسبة 100% على ذكور القرود.

ويعمل الابتكار الجديد عن طريق حقن مادة “جل” في القناة المنوية، لإقامة حاجز يمنع مرور الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى مجرى البول، وهي القناة ذاتها التي تُقطع أو تُعقد خلال عملية تعقيم الرجل بهدف منع الحمل، ولكن الأهم هو أن مفعول الحقنة يمكن أن ينتهي بحقنة ثانية تذيب حاجز المادة الهلامية، وتعيد فتح مجرى القناة المنوية.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب على البشر مع بداية العام المقبل، بعد أن اختبر فريق البحث هذا الابتكار الجديد، حيث تم حقن 16 قردا ذكرا، بالجيل وقد أثبتت النتائج أن تلك القرود فشلت في تلقيح الإناث لمدة تصل إلى سنتين، ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية على البشر أوائل عام 2018.

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