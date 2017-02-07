فيديو.. هذا ما كان يقوله “حارق الكعبة” أثناء محاولته ارتكاب الجريمة on February 7, 2017

أكدت القوة الخاصة لأمن الحرم المكي في السعودية أن شخصاً تمّ القبض عليه بالحرم المكي كان ينوي إحراق نفسه بداخل صحن المطاف بالقرب من الكعبة المشرفة، وذلك بسكب مادة البنزين على ملابسه.

وقال الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، إنه “في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة في أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه”.



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