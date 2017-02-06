وزير إسرائيلي يستعين “بالبصل” للتظاهر بالبكاء on February 6, 2017



بثت القناة الإسرائيلية الثانية مشاهد لزعيم حزب شاس الديني، وزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي خلال فترة الانتخابات الأخيرة وهو يستعين بالبصل ليتظاهر بالبكاء على الزعيم الروحي للحزب عوفاديا يوسف.



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وذكرت القناة أن درعي حاول البكاء خلال تسجيل مصور إلا أنه لم ينجح، فاستعان بالبصل لتنهمر دموعه حزنا على يوسف الذي توفي قبل سنوات.وتظهر المشاهد المسربة ضحكه خلال تصوير تلك المشاهد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمس موقعه في الحزب.