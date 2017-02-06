مضيفة أنقذت راكبة من أحد تجار البشر

ولما استشعرت المضيفة صعوبة في أن تتبين الأمر، بحضرة الرجل المرافق، أومأت للفتاة الضحية بأن تذهب إلى الحمام، وتركت لها رسالة على المرآة حول ما إذا كانت تحتاج إلى مساعدة.ولما وجدت المضيفة “الشجاعة” أن الفتاة قد أكدت حاجتها إلى المساعدة، سارعت إلى إخبار ربابنة الطائرة الذين تواصلوا مع شرطة سان فرانسيسكو، فجرى اعتقال الرجل فور هبوط الطائرة.ويحرص مضيفو رحلات الطيران، في الولايات المتحدة، منذ 2009 على ملاحظة أي هيئة غريبة للركاب، سواء أظهروا ارتباكا، أو أنهم لا يرغبون في التجاوب مع الأسئلة المطروحة عليهم.وتشير الهيئة الأميركية للجمارك وحماية الحدود، إلى أنها اعتقلت ألفي شخص بتهمة الاتجار بالبشر، خلال العام الماضي، كما تمكنت من تحديد 400 ضحية.