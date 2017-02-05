جريح بسقوط عن سقالة بمبنى في طرابلس
on February 5, 2017
“تعرض أحد العمال لحادثة سقوط عن سقالة في مبنى قيد الإنشاء بالقرب من جامعة المنار في أبي سمراء، ما أدى إلى إصابته في الظهر ورضوض في مختلف أنحاء الجسم؛ وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية على إسعافه ونقله إلى مستشفى هيكل للمعالجة. وطنية
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