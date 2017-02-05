أكبر يخت في العالم استغرق بناؤه 5 سنوات يملكه ملياردير روسي on February 5, 2017

سلم حوض بناء السفن الألماني “Nobiskrug”، أمس السبت، الملياردير الروسي أندريه ميلنيتشينكو، يختا شراعيا جديدا ضمن مشروع “فيليب ستارك”.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية، أن الفريد في الأمر أن اليخت الذي استغرق بناؤه 5 سنوات، لا يوجد مثله بين المراكب الشراعية الكبيرة في العالم.

وقال الجانب الألماني، إن اليخت الجديد A للمياردير الروسي ميلنيتشينكو اكتمل بناؤه، وألقى مالكه نظرة عليه في مدينة كيل الألمانية خلال أغسطس من العام 2016، كما أنه جرى اختبار اليخت لأول مرة في البحر خلال أكتوبر، ويبلغ طول اليخت 142.8 متر، وعرضه 25 مترا، وحمولته 12.700 طن، وسعره التقريبي يبلغ 400 مليون يورو.

وقال مؤسس موقع “Yacht Harbour” المتخصص باليخوت، دميتري سيمينيخينا، إن مركب ميلنيتشينكو، يعد أكبر سفينة شراعية في العالم، يليه”Project Sola ” بطول 106 أمتار، وبعرض 15 مترا وسعة داخلية 2700 طن.

التعليقات