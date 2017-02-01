استأجر سيارة بغية بيعها فوقع في قبضة القوى الامنية on February 1, 2017

زوّر اوراق سيارات مستأجرة بغية بيعها فوقع في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية.

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 31/1/2017 وفي محلة حارة حريك، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:

– ز. أ. (مواليد عام 1958، لبناني)

لإقدامه بتواريخ مختلفة على إرتكاب العديد من عمليات التزوير لأوراق سيارات كان قد استأجرها بغية بيعها مستخدماً اسماً مستعاراً لأحد المواطنين في خلال عملياته، كما ضبطت سيارتين مستأجرتين نوع “نيسان”.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 15 مذكرة عدلية بجرائم: سرقة، احتيال وشيك دون رصيد.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

بيروت في 1/02/2017

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