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ميريام كلينك عارية خلال جلسة تدليك في SPA 

on January 29, 2017

ميريام كلينك عارية

نشرت من تسمى  بعارضة الازياء اللبنانية ميريام كلينك صورة لها وهي موجودة في الـ”Spa” تخضع لجلسة تدليك، بينما كانت عارية من دون أي ملابس.

ولاقت الصورة استحسان بعض متابعيها، بينما استفزت البعض الآخر معتبرين أنها تخطت الحدود الحمراء، خصوصا ويبدو ان كلينك تتصرف كالمراهقين بينما هي في العقد الخامس من عمرها.

وعلّقت كلينك على الصورة التي ظهرت من خلالها عارية الصدر، بالقول: “يا ليتني أستطيع أن أصادق نفسي.. شكلي من الـspa.

ويزداد الجدل في لبنان حول كليتك فقد طالب البعض بوضع حد لها فهي اقل ما يقال فيها انها تخدش الحياء العام، بينما بعض البرامج تنحدر بمستوياتها لتستيضغكفها هي التي ليس لديها سوى التعري للطهور بالاعلام.

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