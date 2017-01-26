فيديو.. خانت زوجها مع 60 رجلا خلال أسبوع .. فكيف قالت له مباشرة على الهواء؟ on January 26, 2017

أعلنت شابّة في الـ 24 من عمرها تُدعى مرسيدس أنّها كانت تخون زوجها لسنوات وأنّها عاشت حياةً مزدوجة مليئة بالأكاذيب بحسب ما قالت.

وفي التفاصيل، حلّت مرسيدس وهي أمّ لطفلين ضيفة في برنامج Dr.Phil حيث أعلنت أنّها تمارس أعمال منافية للاداب منذ أن كانت في سنّ 14، وأنّها خانت زوجها على مدى 6 سنوات من زواجهما.

واعترفت الأمّ الشابّة أنّها مدمنة على شرب الكحول وأنّها كانت تقيم علاقات غير مشروعة مع أكثر من 50 أو 60 رجلاً في الأسبوع وتجني حوالي 6000 دولار أسبوعياً.



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