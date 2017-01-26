شرطة بلدية طرابلس اوقفت باصين محملين نفايات مهربة في القبة on January 26, 2017

أفيد ان احدى دوريات شرطة بلدية طرابلس اوقفت كلا من ك.ع.، ط.ح و ب.ع. بالجرم المشهود، وهم يقودون سيارتي باص فان مقفلتين، الاولى لونها احمر والاخرى بيضاء، محملتين بكمية من النفايات مصدرها منطقة ضهر العين ويقومون برميها في وادي جلول في القبة طرابلس.

وبناء على اوامر رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين وقائد الشرطة ربيع الحافظ، تم اقتياد المذكورين الى القصر البلدي للتوسع بالتحقيق معهما، حيث تم تسطير محاضر ضبط بحقهم وحجز السيارتين تمهيدا لتسليمهم مع الباصين الى المرجع القضائي المختصة.

الى ذلك، رفعت دورية اخرى، ثلاث السيارات مهملة مركونة في منطقه محرم في باب الرمل منذ مدة، وذلك بعد ان كانت وضعت انذارات لازالتها. وتم تسطير محاضر ضبط بحق اصحابها وحجزها في مرآب سوق الاحد، تمهيدا لبيعها في المزاد العلني وفقا للاصول في حال لم يأت اصحابها لتسوية اوضاعها.

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