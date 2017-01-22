توقيف رجل وفتاة اعترفا بسرقة دير كفيفان وعمليات أخرى

افيد أن دورية من مخابرات الجيش في زغرتا، تمكنت من إلقاء القبض على “ط. ص.” وفتاة كانت ترافقه، بعد ملاحقتهما على أثر عملية السرقة التي حصلت في دير كفيفان مساء امس. وقد اعترف الموقوفان بقيامهما بعمليات سرقة عدة في منطقة البترون وخارجها.
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افيد أن دورية من مخابرات الجيش في زغرتا، تمكنت من إلقاء القبض على “ط. ص.” وفتاة كانت ترافقه، بعد ملاحقتهما على أثر عملية السرقة التي حصلت في دير كفيفان مساء امس. وقد اعترف الموقوفان بقيامهما بعمليات سرقة عدة في منطقة البترون وخارجها.