العلماء مندهشون من قوة ذاكرة النمل on January 22, 2017

كثيرا ما تحدث العلماء عن الإعجاز الإلهي الذي يتمثل في ما يتمتع به النمل من ذكاء وقدرة على إدراك محيطه، حيث توصل بحث جديد أجراه علماء من جامعتى “أدنبرة”بالمملكة المتحدة وCNRS في باريس إلى أن النمل بإمكانه أن يحدد موقع الشمس وأن يعي كل الأشياء المحيطة به في المنطقة، ومن ثم يستخدم كل تلك الحسابات في تحديد الطريق التي يسلكها.

أما ما أدهش العلماء فإن النمل وخلال رحلاته الطويلة لنقل الطعام يمكنه أن يفصل بين اتجاه طريقه وحركة جسده؛ بمعنى أنه يمكنه في حالة ما إذا كان يحمل أثقالا أن يعكس طريقه بحيث يسير معكوسا للمحافظة على الاتزان.

وفي التجربة التي أجراها العلماء على بعض النمل الصحراوي اكتشفوا أنه في حالة سيره سيرا معكوسا يتمكن من الحفاظ على طريقه إلى معسكراته، وفي حالة ما اذا أراد الانحراف يمينا أو يسارا بالطريق فإنه ينزل حمله ثم ينظر إلى الشمس وإلى المحيط ليحدد مكانه ثم يعود ليحمل الطعام مستديرا في الاتجاه الذي حدده وكأنه يرسم الخريطة في رأسه.

وتشير النتائج إلى أن النمل يمكن أن يتذكر الدرب بعد أن يمعن النظر إليه، كما يمكنه أن يتذكر الموقع الذي أنزل فيه قطع الطعام التي يحملها ويتذكر أيضا موقعه من معالم المكان والأكثر من كل ذلك أنه يمكنه استدعاء كل ذلك من ذاكرته.

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