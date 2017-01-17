￼ناشطة اسبانية تحتج على دونالد ترامب عارية الصدر on January 17, 2017

نظمت ناشطة إسبانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا، فى متحف الشمع بمدريد، أمام تمثال مصنوع من الشمع، للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وبدأت الناشطة الإسبانية، احتجاجها، بالوقوف “عارية الصدر”، أمام تمثال الشمع للرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، فيما حاول “جونزالو بريسا”، مدير المتحف، ابعاد الناشطة عن التمثال.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم الجمعة المقبل، أمام مبنى الكابيتول بواشنطن، فى حفل مهيب، يحضره رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوماسيين، وأعضاء الحكومة، ومشاهير المجتمع الأمريكى.

هذا فى الوقت، الذى من المقرر فيه أيضًا، تنظيم مسيرة نسائية، فى اليوم الذى يلى يوم التنصيب، ودعت لها حركة (pussyhats)، التى قررت أن يرتدى المشاركون فى المسيرة قبعات مصنعة يدويًا، وردية اللون، ويشارك فيها حتى الآن قرابة 200 ألف متظاهر من النساء والرجال.

التعليقات