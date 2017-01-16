متعاقدو الفروغ الثانية في اللبنانية شكلوا لجنة لمتابعة ملف التفرغ

عقد الاساتذة المتعاقدون في كليات الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية لقاء موسعا في مبنى كلية الآداب في الفنار، وضعت فيه العناوين العريضة للتحركات المستقبلية لملف التفرغ.
وتداول المجتمعون، بحسب بيان، “امورا تخص التفرغ وزيارات المسؤولين المعنيين بهذا الملف”، وشددوا على “الاسراع في بت ملف التفرغ وفتحه والسير به”.
وتشكلت “لجنة تمثل كليات الفروع الثانية، وضمت الدكاترة: جوزيف الريشاني، رزق الله قسطنطين، كريستيان خوري، ليليان ريشا، جوزيف باسيل، شاكر نون، زياد حداد وايلي الياس. وسمت اللجنة كلا من الدكاترة جوزيف الريشاني، رزق الله قسطنطين، كريستيان خوري وليليان ريشا، للتنسيق مع لجان الفروع الاخرى”.