صور: مقدمة برامج تلفزيونية.. من التعري إلى ارتداء النقاب في دبي on January 16, 2017

عادت مقدمة برنامج “توب ستار” الذي تبثه قناة “بريما” التلفزيونية التشيكية إلى مفاجأة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد أن نشرت صورة عارية لها وهي تتأمل معالم دبي من حمام غرفتها من طابق مرتفع في أحد فنادق دبي، نشرت الآن صورا لها وهي ترتدي النقاب.

مقدمة البرنامج ايفا بيركاوسوفا، البالغة من العمر 22 عامًا، علقت على نشرها صورا لها وهي ترتدي النقاب في دبي بالقول، “لقد أتيح لنا جميعا في دبي أن نجرب اللباس التقليدي للنساء”.

واستغرب متابعو ايفا، صورها بالنقاب، فيما أوضحت بدورها أنها ارتدته من قبيل التجربة، لكنها تفضل الجينز.



يذكر أن ايفا تتواجد في دبي منذ عدة أيام مع فريق من البرنامج بهدف تصوير حلقات من برنامجها “توب ستار” وقد بثت قبل عدة أيام مقاطع ضمن البرنامج لها من برج العرب ومن مناطق صحراوية في دبي وجوارها.

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