الجيش: توقيف مطلقي نار في اوقات سابقة on January 16, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أوقفت قوى الجيش في مناطق:الأوزاعي، علمان، القرعون والرشيدية، كلا من المواطنين: علي منعم سالم ومصطفى معروف بسيوني وعلي عياش أبو عيد، والفلسطيني ناصر عثمان دغيم، وذلك لإقدامهم جميعا على إطلاق النار من أسلحة حربية في أوقات سابقة.



تم تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم”.

التعليقات