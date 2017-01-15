قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة في الاوزاعي on January 15, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 8/1/2017 اقدم مجهولون على سرقة خزنة حديدية تحتوي مستندات وسندات ملكية بواسطة الكسر والخلع من داخل احدى شركات بيع أجهزة الكمبيوتر، الكائنة في محلة النهر.

نتيجة للمتابعة والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في محلتي الأوزاعي وشكا، من توقيف كل من:

-ع.ي (مواليد عام 1997)،



-ع.ج (مواليد عام 1993)،-ح.ب (موليد عام 1974)،وجميعهم من التابعية السورية، باستماعهم، اعترفوا بقيامهم بعملية السرقة ونقل الخزنة بواسطة سيارة “بيك آب” نوع تويوتا عائدة للموقوف الأول. كما اعترفوا بقيامهم بعدة سرقات في تواريخ سابقة قي مناطق النبعة، سد البوشرية، برج حمود والدورة.

وتبين ان الأخير مطلوب للقضاء بموجب 20 مذكرة عدلية بجرم سرقة منازل وسيارات ودراجات آلية.

واودعوا جميعا مع سيارة “البيك آب” المضبوطة في مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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