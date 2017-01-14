طقس لبنان غائم مع امطار خفيفة وجليد في المناطق الجبلية on January 14, 2017

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون طقس لبنان الاحد غائما مع امطار خفيفة ومتفرقة، وتساقط للثلوج على ارتفاع 1200م في الفترة الصباحية، وانخفاض بدرجات الحرارة، وتكون للجليد ليلا في المناطق الجبلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان اليوم السبت غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ضباب على المرتفعات، يتحول تدريجا خلال النهار الى غائم، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية، تشتد ليلا وتترافق أحيانا ببرق ورعد، وتساقط للثلوج على ارتفاع 1400م وما فوق، وتتدنى لتلامس ال1200م وما دون في المناطق الداخلية. الأحد: غائم، مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، وثلوج على ارتفاع 1200م في الفترة الصباحية، وانخفاض بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا الى قليل الغيوم خلال النهار، وتكون للجليد ليلا وساعات الصباح الاولى في المناطق الجبلية. الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة، وتكون للجليد ليلا وساعات الصباح الاولى في المناطق الجبلية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 19 درجة. فوق الجبال من 4 الى 10 درجات. في الارز من -5 الى 6 درجات. في الداخل من صفر الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: متقلبة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 17°م.

– الضغط الجوي: 1016 hPa أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,51.

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