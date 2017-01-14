العثور على فتاة امريكية مختطفة بعد 18 عاما on January 14, 2017

تمكنت السلطات الامريكية من العثور على فتاة اختطفت عقب ولادتها من مستشفى في جاكسونفيل بولاية فلوريدا على قيد الحياة، وذلك بعد اكثر 18 عاما من الحادثة.

واتهمت السلطات في ولتربورو في ساوث كارولينا غلوريا وليامز البالغة من العمر 51 عاما بخطف الفتاة كاميا موبلي الرضيعة التي اختطفت في يوليو تموز عام 1998 وذلك بعد ورود معلومات سرية.

وكانت موبلي تعيش باسم آخر، وتعتقد أن وليامز والدتها، وتم إخطار أسرتها الحقيقية بالخبر بعد أن أكدت اختبارات الحمض النووي هوية موبلي التي كانت تتمتع بصحة جيدة.

وقال المكتب إنه تتبع 2500 خيط خلال التحقيقات منذ الاختطاف، وحصل العام الماضي على معلومة أدت في نهاية المطاف لحل القضية بحسب ما أفادت “بي بي سي”.

ونشر المكتب صورة مركبة لموبلي في وقت الاختطاف، وويليامز التي اعتقلت في منزلها صباح الجمعة.

وكان عمر الطفلة ثماني ساعات فقط عندما أخذتها امرأة تظاهرت بأنها عاملة الرعاية الصحية في مركز طبي جامعي بجاكسونفيل.

وقالت المرأة لشانارا والدة كاميا إن الطفلة تعاني من حمى وتحتاج للفحص. وأخذت الطفلة من الغرفة واختفت.

وحازت القضية على اهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام، فيما ظلت شانارا تبحث عن طفلتها.

وعلى الرغم من أن أسرة الطفلة قد أبلغت بالتطورات وكانت “مبتهجة”، فقد قال مكتب المسؤول الأمني بجاكسونفيل:”إن الأمر متروك للضحية حول كيفية التواصل. فالضحية شخصية بالغة الآن.”

وقال مايك وليامز المسؤول الأمني بجاكسونفيل:” لقد كان لديها فكرة أن شيئا ما قد حدث، وهي تحاول استيعاب الأمر، ونريد أن نحترم خصوصيتها، ونطالبكمى (وسائل الإعلام) بذلك أيضا.”

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