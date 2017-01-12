شاهد بالفيديو.. ماذا يفعل باكستاني يمتلك قوة جبارة؟ on January 12, 2017

أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة، نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل باكستاني جبار بمنع جرّار ضخم من الحركة عبر شده بالحبل.

أطلق الباكستانيون على أرباب خيزر حياة (25 عاماً) والذي يتجاوز وزنه 450 كغم، لقب هالك الجبار لمقدرته على رفع أوزان ثقيلة لا يمكن لأحد غيره رفعها.

ويقول أرباب “أشكر الله لأنه منحني هذا الجسم القوي، أطمح لأن أكون بطل العالم في رفع الأثقال عما قريب”.

وأضاف “لا أعاني من أية مشاكل صحية، ولا أشعر بعدم الارتياح بسبب وزني الزائد. علي أن أحافظ على هذا الوزن لأصبح أقوى رجل في العالم”.

ويذكر بأن نظام أرباب الغذائي يحتوي على ما يقارب 10 آلاف حريرة يومياً، حيث يتناول 36 بيضة على وجبة الإفطار، وأكثر من 3 كغم من اللحوم، و5 لترات من الحليب، بالإضافة إلى أطعمة أخرى متنوعة.

وبدأ وزن أرباب الذي يعيش في مدينة ماردان الباكستانية، بالتزايد في سن المراهقة، ولأنه كان يطمح في أن يصبح بطلاً عالمياً استمر في كسب المزيد من الوزن.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أرباب يزعم بأنه رفع ثقلاً يتجاوز وزنه 5000 كغم أثناء مشاركته في بطولة لرفع الأثقال أقيمت مؤخراً في اليابان.

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