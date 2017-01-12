توقيف امرأتين في إيران لركوبهما دراجة نارية on January 12, 2017

أوقفت السلطات الإيرانية امرأتين بعد انتشار صور لهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما تركبان دراجة نارية.

وقال مدير أمن مدينة دزفول في ولاية خوزستان شرقي إيران علي إلهام، الخميس، في تصريح لوكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية، إن “السلطات تلقت شكاوى حول انتشار صور للمرأتين على وسائل التواصل الاجتماعي وهما تركبان دراجة نارية في حديقة غابة دزفول، ومن ثم بدأ تحقيق حول الواقعة تم فيه تحديد هوية المرأتين ومن ثم توقيفهما”.

ولم يذكر “إلهام” تاريخ توقيف المرأتين، وأضاف أنه تم توجيه تهمة “التصرف المخالف لمبادئ الثورة والمجتمع” لهما بسبب ركوبهما دراجة نارية، وتم إرسال ملفهما إلى المحكمة.

وينتقد كثيرون في إيران عدم السماح للنساء بركوب الدراجات النارية والهوائية، في بلد تتقلص فيه حدود الحريات الاجتماعية.

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