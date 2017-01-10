فيديو. ممثلة إباحية تتعرض للاغتصاب والضرب من طرف صديقها on January 10, 2017

اتُهم مصارع في اتحاد الـ MMA الشهير باسم “وور ماشين” (آلة الحرب)، بضرب صديقته السابقة النجمة الإباحية “كريستي ماك” بعد مناقشة الاثنين موضوع “الاغتصاب“.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية سيمثُل “جوناثان كوبينهافر” الذي غير اسمه قانونيًا لآلة الحرب في العام 2008، أمام المحكمة الشهر المقبل، بتهمة الاعتداء على “كريستي” بشراسة حتى كاد يقتلهما، واسمها الحقيقي كريستين ماكينداي، وصديقها “كوري توماس”.

وبحسب تقرير الشرطة، فإن جوناثان ، اقتحم منزل كريستين في لاس فيغاس في 15 غشت 2014، واتهمها بخيانته مع توماس.

ومن ثم لكم وخنق توماس لحوالي 10 دقائق، قبل أن يأمره بالمغادرة وحذره من استدعاء الشرطة.





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