العثور على جثة مصابة بطلق ناري في وادي حميد شرقي عرسال
on January 10, 2017
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في بعلبك عن العثور على جثة المواطن اسماعيل ح. (37 عاما)، مصابا بطلق ناري في رأسه في منطقة وادي حميد – شرقي عرسال.
ونقلت الجثة الى “مستشفى الرحمة” الميداني في البلدة، بانتظار كشف الطبيب الشرعي ومعاينة الجثة ومعرفة ملابسات الحادثة.
التعليقات
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net