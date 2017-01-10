الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » العثور على جثة مصابة بطلق ناري في وادي حميد شرقي عرسال

العثور على جثة مصابة بطلق ناري في وادي حميد شرقي عرسال on January 10, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net