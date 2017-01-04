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صيني يطعن 11 طفلاً بسكين في حضانة

on January 4, 2017

طعن رجل مسلح بسكين 11 طفلاً الأربعاء، متسبباً لهم بجروح وذلك داخل إحدى حضانات إقليم جوانجشي، جنوبي الصين، بعدما دخل مدعياً أنه والد أحد الأطفال.
وأفادت السلطات المحلية في تصريحات نقلتها الصحافة الرسمية أن ثلاثة أطفال من الجرحى يرقدون داخل إحدى مستشفيات مدينة نانينج، عاصمة الإقليم، في حالة خطيرة، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على مرتكب الحادث. 

ووقع الحادث نحو الساعة 15:30 ت م (7:30 ت غ) اليوم، وفقاً لما أكده مكتب الأمن العام المحلي.

وأوضحت الشرطة أن الرجل تمكن من دخول الحضانة بعدما ادعى أنه جاء ليصطحب ابنه، وبمجرد دخوله بدأ في الهجوم على الأطفال بسكين منزلي.

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