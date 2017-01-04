صورة مطعم إسطنبول حيث سقط قتلى وجرحى فى إطلاق نار الليلة on January 4, 2017

صورة مطعم إسطنبول حيث سقط قتلى وجرحى فى إطلاق نار الليلة

قالت وسائل إعلام تركية مساء اليوم الأربعاء، أن مطعمًا في منطقة الفاتح في إسطنبول تعرض لإطلاق نار، مبينة أنه سقوط ثلاثة جرحى، جراء الحادثة، دون الكشف عن عدد الأشخاص المتورطين في الحادثة.

ويقع مطعم “أوسمان يلماز” في منطقة الفاتح بالقسم الأوروبي من المدينة التركية.

وشهدت تركيا يوم الأحد الماضي هجوما دمويا على أحد المطاعم في منطقة أورطه كوي في قلب إسطنبول ليلة رأس السنة، فيما قالت وسائل الإعلام أنه ثأر شخصي بين صاحب المطعم والأشخاص الذين أطلقوا النار على المطعم.

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