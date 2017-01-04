إيطاليا: اتهام رجل دين مسيحي بإقامة حفلات جنسية في الكنيسة on January 4, 2017

فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقاً مع رجل دين مسيحي متهم بإقامة حفلات جنسية مع عاهرات وبتصوير شرائط فيديو إباحية في الكنيسة التي يعمل بها بمدينة بادوفا قرب البندقية.

وبحسب صحيفة “ايل ماتينو دي بادوفا” فقد اتهمت الشرطة القس بممارسة “العنف النفسي” والقوادة وبتنظيم حفلات عربدة جنسية في صومعته. وعثرت الشرطة خلال التحقيق على ألعاب جنسية وأفلام إباحية مخبأة في صناديق تحمل أسماء بابوات سابقين للكنيسة الكاثوليكية.

وبحسب معلومات صحفية فقد كان لرجل الدين (48 عاماً) الذي لم تكشف هويته 15 عشيقة كان قد أقام معهن حفلات جنسية في أحد منتجعات الجنوب الفرنسي كما عمل في تجارة الجنس وتلقى عنها أرباحاً.

ومنذ مطلع صيف عام 2016 تم إعلام أسقف مدينة بادوفا بأفعال القس، وقالت الكنيسة الإيطالية إنها تقوم بإجراء تحقيقاتها الخاصة حول القضية فيما لجأ القس إلى منزل والديه في كرواتيا بانتظار محاكمته.

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