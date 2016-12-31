فيديو: بعدما ضبط زوجته مع عشيقها ماذا فعل الزوج؟ on December 31, 2016

اقدم رجل على ضرب عشيق زوجته بعدما ضبطهما سوية في منزله، وفق ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. وظهر مقطع فيديو يصور ما قام به الزوج الغاضب اذ انهال بالضرب المبرح على عشيق زوجته في غرفة النوم، بينما كانت زوجته تتوسل إليه ليتوقف عن ضرب عشيقها.



واستمر الرجل الغاضب بتوجيه الضربة تلو الأخرى إلى عشيق زوجته الذي بدا لا حول له ولا قوة أمام هجوم الزوج الشرس. ويذكر بأن الفيديو الذي تم تصويره في ولاية ألاباما الأمريكية، لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى 113000 مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره. وفي حادث مماثل وقع في وقت سابق من هذا العام، أظهر مقطع فيديو رجلاً وهو يهين زوجته على مرأى من أصدقائه بعدما ضبطها مع رجل آخر.

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