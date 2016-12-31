فيديو: بعدما ضبط زوجته مع عشيقها ماذا فعل الزوج؟

اقدم رجل على ضرب عشيق زوجته بعدما ضبطهما سوية في منزله، وفق ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. وظهر مقطع فيديو يصور ما قام به الزوج الغاضب اذ انهال بالضرب المبرح على عشيق زوجته في غرفة النوم، بينما كانت زوجته تتوسل إليه ليتوقف عن ضرب عشيقها.
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اقدم رجل على ضرب عشيق زوجته بعدما ضبطهما سوية في منزله، وفق ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. وظهر مقطع فيديو يصور ما قام به الزوج الغاضب اذ انهال بالضرب المبرح على عشيق زوجته في غرفة النوم، بينما كانت زوجته تتوسل إليه ليتوقف عن ضرب عشيقها.