تعرف على المشاهير الذين سيتم إغتيالهم في2017 on December 31, 2016

احل الفلكي أحمد شاهين الذي أشعل الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات وتنبؤات صادمة بوفاة واغتيال مشاهير قد لمع نجمهم خلال 2016 ، ضيفا في بنامج “صح النوم” عبر قناة “LTC” المصرية

بدء توقعاته عن نجم الأكشن المصري “محمد رمضان” حيث توقع إصابته بمرض السرطان خلال العام الجديد، مؤكداً أن مسيرة حياة “رمضان” تشبه مسيرة الراحل أحمد زكي من بدايتها إلى نهايتها.

وذكر أسماء بعض الشخصيات العامة الذين سيتعرضون لوعكة صحية خلال العام الجديد مثل: – المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصري – الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري.

وأكد على وقوع محاولات اغتيال لـ : – عمرو أديب – أحمد موسى – عمرو الليثي وفي نهاية الحلقة تحدث عن إصابة الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية والمقيم في الإمارات حالياً بمرض خطير بعد عودته لمصر وسيتوفى على أثره في 2017.

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