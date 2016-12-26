مقتل 30 مدنيا في مدينة الباب السورية بسبب ألغام زرعها داعش on December 26, 2016

أفادت مصادر محلية في مدينة الباب السورية بمقتل أكثر من 30 مدنيا خلال اليومين الماضيين وحتى اليوم أثناء محاولتهم الهروب من مدينة الباب شرق حلب بسبب انفجار ألغام أرضية كان قد زرعها داعش على أطراف المدينة.

وافادت الانباء الأحد نقلا عن تلك المصادر قولها ، إن عشرات العائلات قد حاولت الخروج من مدينة الباب بعد أن طلبت قوات “درع الفرات” من المدنيين عبر بيان إخلاء المدينة والتوجه نحو ريفها حتى اكتمال العمليات العسكرية الهادفة إلى طرد التنظيم المتطرف من المدينة، وذلك حفاظا على حياتهم.

معارك واشتباكات عنيفة منذ إعلان فصائل “الجيش الحر” المنضوية في غرفة عمليات “درع الفرات” المدعومة من تركيا بدء معركة السيطرة على المدينة الخاضعة لاحتلال داعش “، في 9 كانون الأول الجاري.

ونشرت تركيا الاحد مدافع ودبابات اضافية على حدودها مع سوريا حيث تحاول انقرة استعادة معقل داعش وتدور معارك ضارية كما افادت وسائل الاعلام.

وذكرت وكالة انباء الاناضول ان دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الاقل نشرت في اوغوزلي وكركميش جنوب شرق البلاد على الحدود السورية.

وهذا الانتشار الجديد ياتي في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب معقل داعش في شمال سوريا والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها متكبدين خسائر كبيرة.

وقتل 16 جنديا تركيا في المدينة الاربعاء، اليوم الاكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في آب/اغسطس عبر الحدود مستهدفا المتطرفين وايضا المقاتلين الاكراد. واعلن الجيش التركي انه قتل الاحد “12 ارهابيا من داعش في هذا القطاع في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.

واكد الرئيس رجب طيب اردوغان السبت ان “العملية في مدينة الباب شارفت على الانتهاء”. واكد ان القوات التركية ستتجه لاحقا الى مدينة منبج شرقا حيث وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقع مدينة كركميش حيث نشر جزء من القوات التركية الاحد على بعد 40 كلم شمال منبج.

ودعم الولايات المتحدة للمقاتلين الاكراد في سوريا لمحاربة داعش، اثار غضب انقرة التي تعتبرهم “ارهابيين” مقربين من المتمردين الاكراد في تركيا.

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