شاب سوري يصنع شجرة الكريسماس بالقذائف الفارغة on December 26, 2016

أيام قليلة تفصلنا عن الدخول إلى عام ميلادي جديد، وبقدوم عيد الميلاد المجيد “الكريسماس” يحتفل الجميع بالطريقة المعروفة في دول العالم، بوضع شجرة عيد الميلاد، وتبادل الهدايا، وظهور “بابا نويل”، وتعليق الزينة، وغيرها من طقوس الفرحة والاحتفال، ولكن إذا نظرنا على الحال في سوريا هل ستجد مثل هذا الاحتفال؟

فوسط الدمار والحروب الدامية المستمرة في سوريا، لم نجد أي مظاهر للفرحة والاحتفال بقدوم العام الجديد، فمثل هؤلاء يكون احتفالهم وسط القذائف الفارغة الملقاه عليهم من كل جانب.

فحاول شاب سوري يُدعى أكرم أبو الفوز، لفت انتباه العالم لمظاهر احتفال سوريا بعيد الكريسماس، فاحتفالهم ليس كغيرهم من بلدان العالم.

فقد قام “أبو الفوز” بتزين شجرة عيد الميلاد بالقذائف الفارغة التي يجمعها من شوارع دوما المحاصرة بريف دمشق، وذلك تعبيرًا منه عن مظاهر الاحتفال بالكريسماس وسط الدمار المخيم على البلاد

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