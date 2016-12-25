مصر: ينحر ابنة شقيقه وسط الشارع on December 25, 2016

شهدت مدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج بصعيد مصر واقعة غريبة من نوعها، حيث قام عامل في الأربعين من عمره باقتياد ابنة أخيه 22 سنة، مطلقة، إلى وسط الشارع بمنطقة مساكن الأبعادية دائرة قسم جرجا، تحت تهديد السلاح الأبيض، وجمع حولها الأهالي، وقام بنحرها من رقبتها وطعنها عدة طعنات، وقام بالوقوف على جثتها، وسلم نفسه لضباط المباحث، معلنا أنه قام بفعلته بمحض إرادته ليثأر لشرفه وشرف العائلة.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود جثة لفتاه بنهر الطريق وأن عمها هو من قام بارتكاب الواقعة وسلم نفسه.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد خالد الشاذلي، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام والعميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب، وتبين من التحريات التي قادها الرائد أحمد العزازى، رئيس مباحث قسم جرجا، والنقيب حسام غلاب معاون أول مباحث القسم قيام “ج .ا . ا” 40 سنة عامل، يقيم بناحية مساكن الأبعادية دائرة القسم دائرة قسم جرجا، بذبح ابنه أخيه (22 عاما، ربة منزل مطلقة)، بالشارع وسط تجمع عدد كبير من الأهالي.

وأكد شهود العيان، أن العم قام بسحب ابنة أخيه من شعرها من داخل سكنها بالمنطقة، وأخذ يصيح بأعلى صوته في الشارع “يا ناس يرضيكم كدا.. يرضيكم اللي بتعمله”، وقام بذبحها من رقبتها بالسلاح الأبيض الذي كان بيده، وطعنها عدة طعنات بالوجه، ولم يتركها حتى فارقت الحياة دون تدخل أحد من الأهالي للدفاع عنها أو منعه.



كما أكد شهود العيان أن عم الفتاة قال لرجال المباحث الذين حضروا لمكان الواقعة، إنني من قمت بفعل ذلك بمفردي، وليس لي أي شركاء، وأنني فعلت ذلك من الدفاع عن شرفي وشرف عائلتي بعد أن سرت عدة إشاعات بالمنطقة عن سوء سلوكها.تم اقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف تفصيليا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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