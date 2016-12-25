عاجل: مقتل وإصابة العشرات في انفجار مستودع ذخيرة في حلب on December 25, 2016

انفجر مستودع ذخيرة وعبوات ناسفة في مدينة حلب، أمس السبت، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات بجروح.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، عن سيطرة الجيش السوري الخميس الماضي، على مدينة حلب بالكامل شمال البلاد، وتجري تمشيط للأحياءالأخيرة التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

وأشارت وكالة “سانا” عن مصدر في شرطة حلب، إلى استشهاد شخصين وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم 4 في حالة خطرة، نتيجة انفجار مستودع ذخيرة وعدد من العبوات الناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية بمدرسة زكي جمعة.

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