الهندوس في الهند يكافحون الأمراض بشرب “بول البقر” “فيديو” on December 25, 2016

أظهر شريط فيديو بُث على مواقع التواصل الاجتماعي اقبال بعض الهنود الهندوس على شرب بول البقر وغسل الوجوه به لجعلها ناعمة وخالية من حب الشباب والتخلص من البقع بحسب ترجمة مرفقة بالشريط- الذي بدا فيه رجل هندوسي وهو يقرّب كأساً من الجهاز التناسلي للبقرة ويملأ من بول البقرة ثم يشرب منه ويسكب قليلاً منه على يده ثم يمسح بها وجهه ويديه الاثنتين ثم يغسل شعر رأسه ثم ينحني ليقبل البقرة.

وبحسب الترجمة المرفقة فإن الشاب الذي يُرى في الشريط يُدعى “هيمانت باليوال” (36 عاما) وهو من قرية “أودايبور” في ولاية راجستان في غرب الهند دأب مع رفاقه خلال السنوات الأربع الماضية على استخدام بول البقر لمختلف العلاجات مدعياً أنه لم يصب بأي مرض خلال هذه السنوات.

ويعتقد الهندوس أن ليس كل بول البقر مفيد، إنما يجب أن تكون “البقرة مقدسة” عذراء ليصح شرب بولها للشفاء. كما لا يقتصر هذا التقليد على اعتقادات دينية، بل تمت دراسته في الهند من قبل مجموعة أطباء.

وأقرت نتائج دراساتهم أن “بول البقرة العذراء” له فوائد صحية كبيرة، ويمكن الاستفادة منه في صناعة الأدوية. ويستخدم شعبياً في صناعة الصابون ومستحضرات الاستحمام.

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